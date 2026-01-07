AKP'nin 'belediye su bağlamadı' iddiası çürütüldü

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AKP’li Nihat Zeybekci'nin "belediye tarafından su bağlanmadı" iddiası üzerine Acil Durum Hastanesi inşaatına giderek su bağlandığını göstermek istedi ancak şantiye alanına alınmadı. Horzum, Zeybekci’nin iddiasından 5 gün önce su bağlandığını belirtti. Alandaki görevli suların aktığını söyledi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin, yapımı süren Acil Durum Hastanesi'ne belediye tarafından su bağlanmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt vermek için hastaneye gitti. Suların aktığını kamuoyuna göstermek isteyen Horzum şantiyeye alınmadı. Ancak alandaki işçiler yapımı devam eden hastanede suyun aktığını doğruladı.

ZEYBEKCİ'NİN İDDİALARI

Nihat Zeybekci, 27 Aralık'ta Kale ilçesinde yaptığı konuşmada, "Denizli Büyükşehir Belediyesi suyu bağlamıyor. Devletten su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİAYI ÇÜRÜTMEYE İZİN VERİLMEDİ

Horzum, basın mensupları ile birlikte hastane inşaat alanına giderek bir açıklama yaptı. Zeybekci'nin açıklamasından 5 gün önce suyun bağlandığını iddia eden Horzum, şantiye alanına girip çeşmeyi açmak istedi ancak güvenlik görevlileri ve proje sorumlusu tarafından içeri alınmadı.

AKP İL BAŞKANI ALINDI CHP İL BAŞKANI ALINMADI

Horzum, yaşanan tartışma sırasında şunları söyledi:

"İl Başkanı olarak şu anda içeriye gireceğiz, çeşmenin suyunu açacağız. AKP İl Başkanının girdiği bir yere ben CHP'nin il başkanıyım. Neden içeriye giremiyorum?"

GÖREVLİ SUYUN AKTIĞINI DOĞRULADI

Proje sorumlusunun izinle girilebildiğini belirtmesi üzerine Horzum, suyun akıp akmadığını sordu. Görevliden suyun aktığı yanıtını alan Horzum, "Büyükşehir Belediyesi size karşı bir zorluk çıkardı mı?" diye sordu ve yolda çalışan belediye ekiplerini işaret ederek, "Sayın Bakan yalan söyledi mi?" ifadelerini kullandı.

‘MÜTEAHHİTLERİN PARASINI KORUYORSUNUZ’

Açıklamasında hastane maliyetlerine de değinen Horzum, "Halkın menfaatini korumak yerine müteahhitlerin parasını koruyorsunuz. Bu hastanenin Türk halkına maliyeti 12 milyar TL. Bu 11 milyar liranın suçu neydi?" şeklinde konuştu.

Horzum, alana alınmamasını ise "İçeride gösterecek bir şey yok. Bina bomboş" sözleriyle yorumladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

