Eskişehir Şehir Hastanesi'nde şok iddia: 20 doktor gözaltına alındı!
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 20 doktorun sahte rapor düzenlemekten gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi bir skandalla çalkalanıyor.

Anadolu Gazetesi'nin haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan 20’nin üzerinde doktor gözaltına alındı.

SAHTE RAPOR DÜZENLEDİKLERİ İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre, soruşturma bazı doktorların sahte rapor düzenlediği iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında ise sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan doktorların ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtildi.

TUTUKLULARA SAHTE RAPOR VERMEKLE SUÇLANIYORLAR

Eskişehir haber ajansı'n aktardığı bilgilere göre ise doktorlar, hastalara gerçek sağlık durumlarıyla uyumlu olmayan raporlar vermiş. Haberde yer alan başka bir iddiaya göre ise doktorlar, cezaevinde tutuklu bulunan şahıslara sahte rapor vermekle suçlanıyor.

Öte yandan, henüz kurumdan ya da soruşturmayı yürüten mercilerden resmi bir açıklama gelmediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

