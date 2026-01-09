Küçükçekmece’de aynı restoran iki kez kurşunlandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece yarısı silahlı bir saldırı meydana geldi. Olay, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanına yönelik gerçekleşti.

İÇERİDE MÜŞTERİLER VARDI

İddiaya göre, plakasız bir motosikletle dükkanın önüne gelen bir şahıs, silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açmaya başladı. İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırgan, ardından aynı motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ancak iş yerine iki merminin isabet ettiği tespit edildi.

POLİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sırasında aynı iş yerinin yaklaşık bir hafta önce de benzer bir silahlı saldırıya hedef olduğu bilgisi ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.