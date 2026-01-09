Küçükçekmece’de aynı restoran iki kez kurşunlandı

Küçükçekmece’de aynı restoran iki kez kurşunlandı
Yayınlanma:
Küçükçekmece'de plakasız bir motosikletle gelen saldırgan, içinde müşterilerin bulunduğu bir kebapçıya ateş açtı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, aynı iş yeri bir hafta önce de kurşunlanmıştı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece yarısı silahlı bir saldırı meydana geldi. Olay, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanına yönelik gerçekleşti.

İÇERİDE MÜŞTERİLER VARDI

İddiaya göre, plakasız bir motosikletle dükkanın önüne gelen bir şahıs, silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açmaya başladı. İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırgan, ardından aynı motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ancak iş yerine iki merminin isabet ettiği tespit edildi.

Eminönü'nün ortasında korku dolu anlar! Doğubank'ta kurşunlar havada uçuştu polis ekipleri akın ettiEminönü'nün ortasında korku dolu anlar! Doğubank'ta kurşunlar havada uçuştu polis ekipleri akın etti

İş yerini kurşunlayıp polise silah çektiler: 3 tutukluİş yerini kurşunlayıp polise silah çektiler: 3 tutuklu

POLİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sırasında aynı iş yerinin yaklaşık bir hafta önce de benzer bir silahlı saldırıya hedef olduğu bilgisi ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama
Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…