İş yerini kurşunlayıp polise silah çektiler: 3 tutuklu

İş yerini kurşunlayıp polise silah çektiler: 3 tutuklu
Yayınlanma:
İstanbul’un Fatih ilçesinde, 2 şüpheliden biri bir iş yerini kurşunlarken diğeri ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından polis ekiplerine silah çekerek kaçan saldırganlar, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olaya ilişkin soruşturmada, saldırı talimatını verdiği belirlenen 2 kişi daha polis tarafından yakalanırken gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi’nde, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle olay yerine gelen şüpheliler bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER!

Saldırının ardından aynı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler, bölgede görev yapan polis ekiplerine silah çekti. Bunun üzerine polis ekipleri, saldırganları durdurmak amacıyla motosikletin lastiklerine ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet kaza yaptı ve sürücü Ö.F.K. (17) ile yolcu E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

istanbul-fatihte-is-yeri-kursunlayip-c-1103705-327638.jpg

TALİMATI VEREN 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI!

Kovalamaca sırasında yaralanan E.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken saldırıya ilişkin talimat mesajları da tespit edildi.

Cami avlusunda silahlı saldırı: O anlar kameradaCami avlusunda silahlı saldırı: O anlar kamerada

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen U.Ö. (20) ve B.E. (20) de yakalanarak gözaltına alındı.

istanbul-fatihte-is-yeri-kursunlayip-c-1103707-327638.jpg

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi süren E.A. hakkında ise adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:DHA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı