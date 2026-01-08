İş yerini kurşunlayıp polise silah çektiler: 3 tutuklu

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi’nde, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle olay yerine gelen şüpheliler bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER!

Saldırının ardından aynı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler, bölgede görev yapan polis ekiplerine silah çekti. Bunun üzerine polis ekipleri, saldırganları durdurmak amacıyla motosikletin lastiklerine ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet kaza yaptı ve sürücü Ö.F.K. (17) ile yolcu E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

TALİMATI VEREN 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI!

Kovalamaca sırasında yaralanan E.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken saldırıya ilişkin talimat mesajları da tespit edildi.

Cami avlusunda silahlı saldırı: O anlar kamerada

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen U.Ö. (20) ve B.E. (20) de yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi süren E.A. hakkında ise adli sürecin devam ettiği kaydedildi.