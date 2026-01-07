Cami avlusunda silahlı saldırı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen R.T.(60), kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi.

İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla R.T.'ye ateş etti. Saldırgan şahıs, olayın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

O ANLAR CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

