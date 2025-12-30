Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki E.A., aralarında husumet bulunduğu 66 yaşındaki Kemal G.'ye ait tekel bayiine aracıyla gelerek tüfekle ateş açtı.

TEKEL BAYİSİNE TÜFEKLİ SALDIRI

Saldırganın defalarca ateş ettiği belirtilen olayda, açılan ateş sonucu işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralandı. Aynı sırada işletmede çalışan 50 yaşındaki Nilgün Açıkgöz ise yaşadığı şiddetli panik ve korku nedeniyle kaçmaya çalışırken düşerek kolundan yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırgan E.A.'nın ise olaydan hemen sonra geldiği araçla birlikte kaçtığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Jandarma ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ve soruşturmayı sürdürüyor.