Eminönü'nün ortasında korku dolu anlar! Doğubank'ta kurşunlar havada uçuştu polis ekipleri akın etti

Eminönü’nde bulunan Doğubank iş hanında saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu bir kişiyi hedef alan saldırgan, hanın girişindeki bir iş yerinin vitrinine ateş etti.

Çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar can havliyle yakınlardaki iş yerlerine sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ AKIN AKIN GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.