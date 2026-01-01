İstanbullular dikkat! Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"
KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak buzlanma riskinin cuma sabahına kadar devam etmesi; hafta sonu ise sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Kaynak:AA