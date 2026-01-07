Sanal kumarda kaybeden öğretmen yaşamına son verdi

Çankırı'da yaşanan olayda 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadığını söylediği bir videodan sonra intihar etti.

VEDA VİDEOSU YAYIMLADI

Şafak Çelik, olaydan önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaşadıklarını anlattı. Yayımladığı veda videosunda, sanal kumar sebebiyle ailesine ait birden fazla evi ve yüklü miktarda parayı kaybettiğini ifade etti. Çelik, içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu bulamadığını dile getirdi.

Çelik yüklü miktarda para kaybettiğini söylediği bir veda videosu yayımladı.

YAŞAMINA SON VERDİ

Bu videoyu paylaşmasının hemen ardından Şafak Çelik, yaşamına son verdi. Genç öğretmenin ölümü, çevresinde ve sosyal medyada sanal kumar tartışmalarını alevlendirdi.

Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Para ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürdü! Aynı silahla intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Çankırı'da adli ve idari soruşturma süreci başlatıldı. Yetkililer, incelemelerini sürdürüyor.