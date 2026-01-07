Tartıştığı arkadaşına defalarca ateş etti

Adana'nın Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı bir olay yaşandı. İddiaya göre Gökhan Y. ile arkadaşı Burkay Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle küfürleşme başladı.

TARTIŞMA TABANCALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki arkadaş arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Gökhan Y., belindeki tabancayı çıkararak Burkay Ö.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Burkay Ö.'nün bacaklarına ve koluna kurşun isabet etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burkay Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan açıklamada Burkay Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Gökhan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu! “Şakalaşırken” olduğunu ileri sürdü

Büyükçekmece'de şüpheli tartıştığı 3 arkadaşını vurdu: 2 ölü 1 ağır yaralı

"ÖLÜM ALLAH'IN EMRİ" DİYE BAĞIRDI

Şüpheli Gökhan Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.