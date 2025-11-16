Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu! “Şakalaşırken” olduğunu ileri sürdü

Samsun’un Atakum ilçesinde bağlı Akalan Mahallesi’nde 24 yaşındaki Gökhan Güney, Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özkan A.’nın (22) bulunduğu otomobil arıza yaptı. Arkadaş grubu, çağırdıkları oto kurtarıcıya otomobillerini yükleyerek yola çıktı. Oto kurtarıcı İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı’na geldiğinde, otomobildeki Metin S., arkadaşı Gökhan Güney’i pompalı tüfekle başından vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güney, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Güney, doktorların bütün çabasına karşın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

ARKADAŞINI “ŞAKALAŞIRKEN” VURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin S. ifadesinde, arkadaşı Gökhan Güney’i şakalaşırken kazara vurduğunu söylediği bildirilirken olaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.