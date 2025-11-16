Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu! “Şakalaşırken” olduğunu ileri sürdü

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu! “Şakalaşırken” olduğunu ileri sürdü
Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde arıza yaptığı için tamire götürmek üzere çağırdıkları oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde, arkadaşı Metin S. tarafından pompalı tüfekle başından vurulan 24 yaşındaki Gökhan Güney hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Metin S., arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu öne sürdü.

Samsun’un Atakum ilçesinde bağlı Akalan Mahallesi’nde 24 yaşındaki Gökhan Güney, Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özkan A.’nın (22) bulunduğu otomobil arıza yaptı. Arkadaş grubu, çağırdıkları oto kurtarıcıya otomobillerini yükleyerek yola çıktı. Oto kurtarıcı İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı’na geldiğinde, otomobildeki Metin S., arkadaşı Gökhan Güney’i pompalı tüfekle başından vurdu.

oto-kurtaricinin-uzerindeki-otomobilde-a-1017783-301952.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güney, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kameradaKapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kamerada

Tedaviye alınan Güney, doktorların bütün çabasına karşın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

oto-kurtaricinin-uzerindeki-otomobilde-a-1017784-301952.jpg

ARKADAŞINI “ŞAKALAŞIRKEN” VURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin S. ifadesinde, arkadaşı Gökhan Güney’i şakalaşırken kazara vurduğunu söylediği bildirilirken olaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi: Otel mühürlendi
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi