Kapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kar maskeli bir saldırgan, ilçedeki bir restoranı pompalı tüfekle kurşunladı.

Şüpheli, saldırıdan önce dışarıda bekleyen iki kişinin kapıdan uzaklaşmasını istedi.

Müşteri olduğu değerlendirilen 2 kişinin kapının önünden ayrılmasının ardından şüpheli, elindeki pompalı tüfekle iş yerinin girişine doğru ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, elinde pompalı tüfekle gelen kişinin girişte bekleyen 2 kişiyi uyardığı, ardından iş yerine doğru ateş edip kaçtığı, ateş açmadan kısa bir süre önce ise bir kişinin restorana girdiği anlar yer aldı.