Kapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kamerada

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kar maskeli bir şüpheli, bir restoranı pompalı tüfekle kurşunladı. Saldırgan, ateş etmeden önce restoran önünde bekleyen müşterileri çekilmeleri için uyardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kar maskeli bir saldırgan, ilçedeki bir restoranı pompalı tüfekle kurşunladı.

Şüpheli, saldırıdan önce dışarıda bekleyen iki kişinin kapıdan uzaklaşmasını istedi.

Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladıMotosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı

Müşteri olduğu değerlendirilen 2 kişinin kapının önünden ayrılmasının ardından şüpheli, elindeki pompalı tüfekle iş yerinin girişine doğru ateş edip olay yerinden kaçtı.

1.png

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı: 14 gözaltıKocaeli'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı: 14 gözaltı

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

2.png

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, elinde pompalı tüfekle gelen kişinin girişte bekleyen 2 kişiyi uyardığı, ardından iş yerine doğru ateş edip kaçtığı, ateş açmadan kısa bir süre önce ise bir kişinin restorana girdiği anlar yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı
Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı
Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti
Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti