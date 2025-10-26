Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı
Son dönemde sık sık karşımıza çıkan motosikletli kurşunlama vakası bu defa başkent Ankara'da görüldü.
Yenimahalle'de 2 kişi motosikletle geldikleri bir eğlence mekanına ateş açıp kaçtı.
ANKARA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI
Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gece saatlerinde motosikletli iki kişi geldi.
Yanında bulundurdukları silahla iş yeriin kurşun yağmuruna tutan motosikletli saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN MOTOSİKLETLİLER ARANIYOR
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak:AA