Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı

Yayınlanma:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletli 2 saldırgan, bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Son dönemde sık sık karşımıza çıkan motosikletli kurşunlama vakası bu defa başkent Ankara'da görüldü.

Yenimahalle'de 2 kişi motosikletle geldikleri bir eğlence mekanına ateş açıp kaçtı.

ANKARA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gece saatlerinde motosikletli iki kişi geldi.

aa-20251026-39522959-39522956-baskentte-bir-is-yeri-motosikletli-2-kisi-tarafindan-kursunlandi.jpg

Yanında bulundurdukları silahla iş yeriin kurşun yağmuruna tutan motosikletli saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

aa-20251026-39522959-39522957-baskentte-bir-is-yeri-motosikletli-2-kisi-tarafindan-kursunlandi.jpg
Ankara Yenimahalle'de silahlı saldırı düzenlenen eğlence mekanı

'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

KAÇAN MOTOSİKLETLİLER ARANIYOR

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:AA

