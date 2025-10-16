'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yayınlanma:
Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'Çirkinler' ve 'Daltonlar' suç örgütlerine üye olduğu belirlenen 16 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren ‘Çirkinler’ ve ’Daltonlar’ adlı suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma neticesinde Bursa merkezli Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Jandarma ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.

Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılarŞehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar

ÖRGÜTLERİN SUÇ FAALİYETLERİ

Tespitlere göre; 'Çirkinler' suç örgütüne üye 3 şüpheli, Yıldırım ilçesinde bir iş yerini kundaklama olayını gerçekleştirmişti. Yine aynı ilçede 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüphelinin, tehdit ve baskı yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı anlaşıldı. Ayrıca Nilüfer ilçesinde yaşanan bir iş yerinin kurşunlanması olayının da 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyon kapsamında, bir kişinin de kaçak silah imalatı ve ticaretine karıştığı ortaya çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olarak 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar