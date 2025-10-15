Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar
Yayınlanma:
Zeytinburnu’nda 2 şüpheliden biri yanında bulunan kurusıkı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Şüphelilerin kaçtığını fark eden ekipler kısa süren kovalamaca sonrası 2 kişiyi yakaladı.
Olay saat 22.00 sıralarında Gökalp Mahallesi 48/2 Sokak'ta meydana geldi.
SESİ DUYAN EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ
Yolda yürüyen 2 şüpheliden biri yanında bulunan kurusıkı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine hızla gelerek ateş eden şüphelileri kovalamaya başladı. Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.
KOVALAMA ANI KAMERADA
Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar kaydedildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)