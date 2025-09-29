Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!

Bursa'da gelin alma merasimindeki düğün konvoyundaki araçtan inen 4 kişi av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtı. O görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.