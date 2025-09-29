Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!

Yayınlanma:
Bursa'da gelin alma merasimindeki düğün konvoyundaki araçtan inen 4 kişi av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtı. O görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İnegöl'de, ‘gelin alma’ merasiminde düğün konvoyundaki araçlarından inen 4 kişi, av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı.

Huzur Mahallesi’ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti.

O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Yılmaz Tunç açıkladı: Havaya ateş açanın trafikte yol kesenin cezası ağırlaşıyorYılmaz Tunç açıkladı: Havaya ateş açanın trafikte yol kesenin cezası ağırlaşıyor

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.’yi gözaltına aldı.

Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

