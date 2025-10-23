Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı: 14 gözaltı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işletmeye düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Ekim'de bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından harekete geçen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

KOCAELİ'NDE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

15 Ekim Çarşamba günü İzmit’te bir iş yeri kurşunlanmıştı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayının ardından soruşturma başlattı.

70 FARKLI İŞ YERİ KAMERASI İZLENDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli yakalandı.

kocaelide-is-yerini-kursunlayan-suc-org-978486-290581.jpg

Kübra'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü serbest!Kübra'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü serbest!

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

kocaelide-is-yerini-kursunlayan-suc-org-978488-290581.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak:DHA

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Türkiye
Edirne’de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Edirne’de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Polisten kaçak silah operasyonu: Yüz binlerce liraya el konuldu
Polisten kaçak silah operasyonu: Yüz binlerce liraya el konuldu
Gazeteciler çocuk hakları çalıştayı: “Haber dili, çocuğun onurunu korumalı"
Gazeteciler çocuk hakları çalıştayı: “Haber dili, çocuğun onurunu korumalı"