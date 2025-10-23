Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı: 14 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Ekim'de bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından harekete geçen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

KOCAELİ'NDE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

15 Ekim Çarşamba günü İzmit’te bir iş yeri kurşunlanmıştı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayının ardından soruşturma başlattı.

70 FARKLI İŞ YERİ KAMERASI İZLENDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli yakalandı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli tutuklandı.