Son dakika | Tahliye olduktan sonra Fatih Altaylı’dan ilk mesaj

Son dakika | Tahliye olduktan sonra Fatih Altaylı’dan ilk mesaj
Yayınlanma:
Güncelleme:
YouTube kanalında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden tahliye oldu. 190 gün sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Altaylı'dan ilk mesaj geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 190 gün sonra dün tahliye edildi.

YouTube kanalında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan Altaylı'dan tahliye olduktan sonra ilk mesaj geldi.

190 GÜN SONRA TAHLİYE OLAN ALTAYLI'DAN İLK MESAJ

OdaTV'nin haberine göre dün akşam saatlerinde tahliye olan Fatih Altaylı dostlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

  • “Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”
22740751-860x480.webp
Gazeteci Fatih Altaylı

Merdan Yanardağ: Gazetecilik yapmayı suç sayıyorlarMerdan Yanardağ: Gazetecilik yapmayı suç sayıyorlar

YOUTUBE KANALINDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Altaylı'nın avukatları tutukuluk devam kararının ardından dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Tutukluluk değerlendirmesinde bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Nuriye Gülmen'e verilen 10 yıl hapis cezası bozuldu
Nuriye Gülmen'e verilen 10 yıl hapis cezası bozuldu
İki üniversitede eğitime kar engeli!
İki üniversitede eğitime kar engeli!
Emeklilerin yeni yıldan tek beklentisi 'değişim'
Emeklilerin yeni yıldan tek beklentisi 'değişim'