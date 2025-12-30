Son dakika | Tahliye olduktan sonra Fatih Altaylı’dan ilk mesaj

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 190 gün sonra dün tahliye edildi.

YouTube kanalında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan Altaylı'dan tahliye olduktan sonra ilk mesaj geldi.

OdaTV'nin haberine göre dün akşam saatlerinde tahliye olan Fatih Altaylı dostlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”

YOUTUBE KANALINDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Altaylı'nın avukatları tutukuluk devam kararının ardından dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Tutukluluk değerlendirmesinde bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.