Merdan Yanardağ: Gazetecilik yapmayı suç sayıyorlar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç, Yönetim Kurulu üyeleri Göksel Göksu, Pınar Aktaş ve Zeynel Lüle katıldı.

"GAZETECİLİK YAPMAYI SUÇ SAYIYORLAR"

Merdan Yanardağ, TGC Yönetim Kurulu’na ziyaret sırasında tutuklandığı davayla ilgili bilgi verdi. Ziyarete ilişkin TGC'den yapılan açıklamaya göre, Merdan Yanardağ şunları söyledi:

"Beni İBB Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemekle suçluyorlar. Ben bu casusluk davasıyla TELE1’e el koymanın yanı sıra, İmamoğlu’nun da tutuklu kalmasını sağlayacak ikinci bir dava alternatifi üretmek istediklerini düşünüyorum. Ben bu iktidar döneminde üçüncü kez tutuklanıyorum. Gazetecilik yapmayı, demokratik hakların kullanımını suç saymaya çalışıyorlar."

"Benim gibi bir yurtseverin casusluk suçuyla tutuklanması akıl dışı bir durum. Yine basın ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının engellenmesine yönelik bir kumpasla karşı karşıyayız. Bu suçlamadaki amaçlardan biri 144 emekçinin çalıştığı TELE 1’e el koymaktı. TELE 1’e kayyum atandı. Bu kumpasa boyun eğmeyeceğim. Her hal ve şartta gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMADAN TOPLUMSAL BARIŞ VE REFAH SAĞLANAMAYACAKTIR"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ise şu görüşler yer aldı:

"Kurulduğumuz günden bu yana bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışını savunuyoruz. Bağımsız gazetecilik yapabilmek için de haberin serbest dolaşımının ve halkın haber almadaki kanallarının korunması gerekiyor. Ne yazık ki TELE 1’e kayyum atanması, üyemiz Merdan Yanardağ’ın tutuklanması halkın haber alma hakkını engelleyen uygulamalara bir yenisinin eklenmesi anlamına geliyor."

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından medya kuruluşlarına kayyum atanması ise sistematik olarak basın emekçilerini işsiz bırakıyor. El konulan medya kanallarının bağımsız yayın çizgisinin değiştirilmesi de kamuoyunun çoğulcu bilgiye erişim hakkını ortadan kaldırıyor. Basın özgürlüğü olmadan toplumsal barış ve refah sağlanamayacaktır. Basının bağımsızlığı üzerinde doğrudan baskı yaratan TMSF’nin müdahaleleri son bulmalıdır. Üyemiz Merdan Yanardağ ve tüm tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir."

NE OLMUŞTU?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte “siyasi casusluk” suçlamasıyla 27 Ekim 2025’te tutuklanmıştı. Aynı gün TELE 1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne de kayyum atanmıştı.

Kayyumun göreve başlamasının ardından TELE 1’in İstanbul, Ankara ve İzmir’deki merkezlerinde toplam 40 gazeteci işten çıkarılmıştı.