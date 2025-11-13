3 hafta önce kayyum atanmıştı! Tele1 Tele2 olarak yaşayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmış ve 24 Ekim tarihinde de TELE1’e kayyum atanmıştı. Ekran yüzleri de, kayyumun atanmasından 1 hafta sonra kanaldan istifa ettiklerini açıklamıştı.

YAYIN HAYATLARINA TELE2 İSMİYLE DEVAM EDECEKLER!

TELE1 televizyonunun ekran yüzleri TELE2 HABER ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına devam edeceklerini ifade etti. Yapılan açıklamada "TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlayacağız. Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak" ifadeleri kullanıldı.

"Teslim olmadık dedik, teslim olmuyoruz" ifadeleriyle başlayan açıklamada, "24 Ekim 2025 tarihinde TELE1 televizyonuna ve internet sitesine haksız ve hukuksuz biçimde kayyım atandı. Kayyım yönetimi TELE1'in bağımsız yayıncılık anlayışını yansıttığı haberleri ve programları yerine, ilk dakikadan itibaren, belgesel yayınına geçti. İnternet sitesine de yeni haber girişlerine yasak getirdi. TELE1’in ekran yüzleri, televizyonumuzun ve internet sitemizin bazı yöneticileri, tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi 'sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız' diyerek TELE1’den 31 Ekim 2025’te istifa ettik.” denildi.

TEK HEDEFİMİZ VAR: HALKIN HABER ALMA HAKKINI SAVUNMAK!

Devamında “Kararımızı açıklarken, 'Teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız' demiştik. Asıl hedefimiz bağımsız ve basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı, yine bir televizyon kanalında sürdürmek ancak biran önce bizi bekleyenlerle buluşmak gerçeğin sesini kamuoyuna, duyurmak için ilk adımı youtube kanalı, internet sitesi ve sosyal medya mecraları ile atıyoruz.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “TELE2 HABER adıyla yola çıkıyoruz. TELE1'den istifa eden gazeteciler TELE2 HABER’de buluşuyoruz. Gerçeğe duyduğumuz sadakatle bizi yok etmeye çalışanlara karşı hep birlikteyiz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlacağız.” denilirken “Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak. Uydu yayını yapacak bir televizyon kanalının kurulması, yayına başlaması için sürdürdüğümüz çalışmalarda da tüm dostlarımızın dayanışma duygusu ile bizimle birlikte olacaklarından şüphemiz yok. Dostlarımızdan izleyicilerimizden ricamız 'tele2haber' adıyla açtığımız sosyal medya hesaplarımızı hemen takip etmeye başlayarak bize güç vermeleri. Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın. Yalanlara teslim olmayın." ifadeleri kullanıldı.