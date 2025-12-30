Valilik saat verdi: Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Yılbaşının akşamına saatler kala İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını beklerken yetkililerde kent genelinde tedbirler almaya devam ediyor.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı açıklama ile alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve kutlamaların yapılacağı meydan ve eğlence mekanları başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik biriminin görev yapacağını duyurmuştu.

Valilik, yeni yayımladığı genelgeyle yarın (31.12.2025) İstanbul'da bazı yolların, yılbaşı tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik alternatif güzergahları da açıkladı.

Yollar 31.12.2025 tarihinde saat 14.00 itibariyle kapanacak. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar:

BEYOĞLU, 14.00-PROGRAM SONUNA KADAR

İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),

Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),

İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)

ALTERNATİF YOLLAR

Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,

Meclis-i Mebusan Caddesi,

Mete Caddesi,

İnönü Caddesi,

Kemeraltı Caddesi,

Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,

Tersane Caddesi,

Evliya Çelebi Caddesi,

KAPANACAK YOLLAR (ŞİŞLİ, 14.00-PROGRAM SONUNA KADAR)

Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

ALTERNATİF YOLLAR

Teşvikiye Caddesi,

Valikonağı Caddesi,

Rumeli Caddesi,

Halaskargazi Caddesi,

Cumhuriyet Caddesi,

KAPANACAK YOLLAR (BEŞİKTAŞ, 14.00-PROGRAM SONUNA KADAR)

Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

ALTERNATİF YOLLAR

Yeşilpınar Sokak,

Yol Sokak,

Ahmet Adnan Saygun Caddesi,

KAPANACAK YOLLAR (KADIKÖY, 14.00-PROGRAM SONUNA KADAR)

Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

ALTERNATİF YOLLAR

Söğütlüçeşme Caddesi,

Dr. Esat Işık Caddesi,

Rıhtım Caddesi,

Çetin Emeç Bulvarı,

Abdulkadir Noyan Sokak.