Büyükçekmece'de şüpheli tartıştığı 3 arkadaşını vurdu: 2 ölü 1 ağır yaralı

Yayınlanma:
Büyükçekmece'de, seyir halindeki bir otomobilde çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kavga ettiği arkadaşlarını vurup olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece'de, D-100 karayolunun yan yolunda seyir halinde olan bir otomobilin içinde trajik bir olay yaşandı. 39 ADZ 818 plakalı araçta bulunan dört arkadaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI, İKİ KİŞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay anında araçtaki bir kişinin silahını çekerek üç arkadaşına ateş açtığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilen silahlı şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın nedeni ve tüm detayları hakkında soruşturma sürerken, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

