Oto tamirhanesindeki silahlı kavgada yaralandı: 20 gün sonra acı haber geldi

Olay, 21 Ekim'de saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005 Sokak’taki bir araç tamirhanesinde meydana geldi.

İş yerini devralmaya hazırlanan Emre Gültekin ve Abdulkadir Karakoyunlu tamirhanede bulundukları sırada, satışa aracı olduğu belirtilen Mahmut Karakoç ve arkadaşı Mehmet Ali Ozan geldi. Mahmut Karakoç ve Mehmet Ali Ozan arasında, iş yerinin ofis bölümünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya çalışırken, Mehmet Ali Ozan belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mahmut Karakoç, Emre Gültekin ve Abdulkadir Karakoyunlu yaralandı. Mehmet Ali Ozan, otomobile binerek kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmada, 8 boş kovan ve 1 mermi çekirdeği bulundu.

20 gündür hastanede tedavisi süren Mahmut Karakoç, bugün yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.