Diyarbakır’da sanat derneğine silahlı saldırı

Yayınlanma:
Diyarbakır’da bir sanat derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Dernek binasının camlarına kurşun isabet ederken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bir binanın giriş katında bulunan sanat derneğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Kurşunların isabet ettiği derneğin camlarında hasar meydana geldi. Saldırı sırasında kimse yaralanmadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

