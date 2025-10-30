Diyarbakır’da sanat derneğine silahlı saldırı
Yayınlanma:
Diyarbakır’da bir sanat derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Dernek binasının camlarına kurşun isabet ederken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır’da bir sanat derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Dernek binasının camlarına kurşun isabet ederken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Eğlence mekanına silahlı saldırı
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bir binanın giriş katında bulunan sanat derneğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı.
ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI
Kurşunların isabet ettiği derneğin camlarında hasar meydana geldi. Saldırı sırasında kimse yaralanmadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?