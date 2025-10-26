Eğlence mekanına silahlı saldırı

Ankara Yenimahalle dün gece silah sesleri ile yankılandı. Dün gece saatlerinde Beştepe Mahallesi Beştepe Armada Hayat Sokak'ta silah sesleri duyuldu.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Motosikletle eğlence mekanının önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, iş yerine doğru silahla rastgele ateş etti.

MOTOSİKLET İLE OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kimliği belirsiz saldırganlar sonrasında geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Saldırıda eğlence mekanının kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, iş yerine çok sayıda mermi isabet ettiğini belirlerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.