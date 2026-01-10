Şüpheli araçtan tam 1 milyon dolar sahte para çıktı

Yayınlanma:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 100 dolarlık banknotlar hâlinde sahte 1 milyon dolar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte para ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

1 MİLYON DOLAR SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama noktasında durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 100 dolarlık banknotlar hâlinde toplam 1 milyon dolar sahte para ile bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mühimmat bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. isimli üç şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ve parada sahtecilik suçlarından adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

