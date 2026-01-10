Akbelen'e son darbe: 679 noktada acele kamulaştırma kararı! Erdoğan imzayı attı

Sedat Kaya- Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Milas’ta köylünün toprağı, evi ve geçim alanı bir Cumhurbaşkanı kararıyla daha kamunun elinden alınıyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen ve çevresindeki köyleri doğrudan ilgilendiren acele kamulaştırma kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, IV. grup maden (linyit) sahasında üretimin sürdürülebilmesi gerekçesiyle 6 köyde toplam 679 parsel kamulaştırılacak.

Akbelen’de yargı sürerken söküm devam ediyor: Jandarma denetiminde zeytin kıyımı!

10 Ocak 2026 tarihli ve 10848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Milas sınırları içinde yer alan ve ruhsatlı maden sahasına ekli taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına hükmedildi. Karar doğrultusunda kamulaştırma işlemleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

MADENLER GENİŞLEYECEK

Acele kamulaştırma kararı, bölgedeki köylüler için yalnızca bir mülkiyet meselesi değil; barınma, geçim ve yaşam hakkı sorunu anlamına geliyor. Zeytinlikler, tarım alanları ve yerleşim yerlerini kapsayan parsellerin kamulaştırılmasıyla birlikte, çok sayıda yurttaşın evini terk etmek zorunda kalacağının altı çiziliyor.

Akbelen’de daha önce yaşanan ağaç kıyımı ve maden genişletme girişimlerinin ardından gelen bu karar, yöre halkı tarafından “son darbe” olarak değerlendiriliyor.

AKBELENLİLER İTİRAZ EDECEK

Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan “acele kamulaştırma” yöntemi, olağanüstü durumlar için öngörülmesine rağmen, enerji ve madencilik projelerinde rutin bir uygulamaya dönüşmesi nedeniyle eleştiriliyor. Kararın, devam eden hukuki süreçleri ve yerel direnişi fiilen boşa düşürmeyi amaçladığı yorumları yapılıyor. Akbelen köylüleri ve çevre örgütlerinin önümüzdeki günlerde karara karşı hukuki ve fiili itiraz süreçlerini başlatması bekleniyor.