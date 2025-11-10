Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki bir şeker fabrikasının önünde öğleden sonra meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre şeker pancarı teslim etmek için fabrikaya araçlarıyla gelen iki grup arasında, sıra meselesinden tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sonucu H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da arazi kavgası can aldı

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.