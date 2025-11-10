Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga
Elazığ’da bir şeker fabrikasının önünde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki bir şeker fabrikasının önünde öğleden sonra meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre şeker pancarı teslim etmek için fabrikaya araçlarıyla gelen iki grup arasında, sıra meselesinden tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sonucu H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
