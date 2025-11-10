Şanlıurfa'da arazi kavgası can aldı

Şanlıurfa'da arazi kavgası can aldı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da arazi anlaşması nedeniyle 2 kardeş kavgaya tutuştu. Tarafların çocuklarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kavgada yaralanan 4 kişi arasında yer alan 17 yaşındaki Erol Çelik tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokak ortasında 2 kardeş ve çocuklarının arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Erol Çelik (17) tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaştı. Kardeşlerin karşılaşması tartışmaya neden oldu. Giderek büyüyen tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
Türkiye
İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!
İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!
Tüm ülke tayfunun pençesinde: Bir milyondan fazla kişi tahliye edildi
Tüm ülke tayfunun pençesinde: Bir milyondan fazla kişi tahliye edildi