Özel'den Durbay ailesine ziyaret sonrası gözyaşları içinde açıklama: Artık bir şey olacaksa bana olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Daha sonra Durbay ailesine taziye ziyareti için hastaneye giden Özgür Özel burada gözyaşları içerisinde konuştu.

'KENDİ EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM'

CHP lideri Özel, hastanedeki ziyaretinin ardından, “Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim" dedi.

'NASIL DAYANACAĞIZ BİLMİYORUM'

Gözyaşları içerisinde konuşan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. CHP ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin, şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır... Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın hikayesi 2,5 yıl sürdü.

'DAYANACAK YANIM KALMADI'

Konuşmasını sürdüren Özel, şöyle konuştu:

“Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav... Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa’nın, ailesinin, partimizin başı sağolsun. Bu kadar pırıl pırıl, gencecik... Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzgünüm. Sonrası ne olacak bilmiyorum.

'BİR DAHA OLACAKSA BENİM BAŞIMA GELSİN'

Bundan sonra bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allahım. Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı. Ne derdimiz, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyoruz bilmiyorum. Bundan sonra böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Daha olacaksa benim canımı alsın bir sevdiğimin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun.”

Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu

'İNSAN BAZI VEDALARA HAZIRLANAMIYOR'

Hastane ziyaretinden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan CHP lideri Özgür Özel, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımına Haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile seçim dönemi çekildikleri bir fotoğrafı ekledi.

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?

Özel, paylaşımına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret etmişti.