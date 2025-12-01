Tayfun Kahraman için meslektaşlarından adalet çağrısı

TMMOB Şehir Planlacıları Odası İstanbul Şubesi, bin 316 gündür cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman için AYM kararı uygulanarak tahliye talebinde bulundu.

Kahraman'ın keyfi şekiklde tutuklu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Bu inattan, bu hukuk tanımazlıktan ve bu keyfiyetten derhal vazgeçin. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğini yerine getirin" denildi.

Komisyonda İmamoğlu, Demirtaş, Can Atalay ve Tayfun Kahraman gündemi

"UMUDUMUZU VE MÜCADELE AZMİMİZİ KAYBETMİYORUZ"

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek bin 316 gün önce Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konan şehir plancısı Tayfun Kahraman'la ilgili bir açıklama yaptı.

"Meslektaşımız Tayfun Kahraman, mesleki birikiminin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirdiği, İstanbul'un tarihini, doğasını, kamusal alanlarını ve geleceğini bilimin ışığında savunduğu, Gezi Parkı gibi kentin en önemli kamusal değerlerinden birine sahip çıktığı için, somut hiçbir delile, hukuki hiçbir dayanağa ve vicdani hiçbir gerekçeye dayanmaksızın dört yıldır Silivri Cezaevi'nde siyasi bir rehinelik durumu yaşamaktadır" denilen Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açıklaması şöyle: