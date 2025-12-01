Komisyonda İmamoğlu, Demirtaş, Can Atalay ve Tayfun Kahraman gündemi

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, teklif maddelerini görüşüyor.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AKP dönemini, “Çıraklık, kalfalık, ustalık, büyük ustalık, birinci başkanlık dönemi, ikinci başkanlık dönemi ve cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi” şeklinde dönemlere ayırmanın mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bütün dünyadaki literatürde Misery Index dediğimiz, çevirdiğiniz zaman ‘Sefalet Endeksi’ ama bize yakışmaz, sefalet demeyelim, ‘Sıkıntı endeksi’ diyelim- bu sıkıntı endeksini hesapladık. Burada neler var? Enflasyon, işsizlik, faizler, büyüme ve buradan da bir şey oluşuyor, bir endeks oluşuyor. Şimdi, baktığımız zaman, ilk dönemde enflasyonu düşürmede, işsizliği dengelemede, faizleri düşürmede oldukça başarılı bir dönem görüyoruz. Sonra kalfalık, ustalık, büyük ustalık ve başkanlık dönemine girdiğimiz zaman, özellikle Temmuz 2018’den itibaren çok ciddi bir olumsuzluk görüyoruz. Yani burada gerçekten sıkıntı büyük. Ben bunun, bu olumsuzluğun çok önemli bir sebebinin karar alma sistemlerinde olduğunu söylüyorum. Yani bir başka kişi de Cumhurbaşkanı olsaydı, aynı bürokratlarla da çalışsaydık bile benzer hatalar yapılabilirdi. Dolayısıyla, bizim burada bana göre ilk sorgulamamız gereken şeylerden bir tanesi ve CHP iktidarında da tekrardan bizim vaat ettiğimiz şeylerden bir tanesi parlamenter sisteme geri dönmek.”

“DEPOLARDA ÇÜRÜMEKTE OLAN KİTAPLARIMIZI NASIL KURTARACAĞIZ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne değinerek, “Çok güzel bir şey yapmışsınız, kütüphane, kendi ailem, etrafımdaki insanlar kullanıyor, müthiş bir şey ama il halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ve diğer şeyler yarım kaldı. Tamam, belirli eserleri topladık, kurtardık ama 'Depolardakini ne yapacağız' diye bir düşünce yok ama bugünkü kütüphane müthiş, görsel olarak müthiş, yararlanmak için giden arkadaşlarımızın kullanımında çok uygun, uluslararası dolaşıma açık ama bu, Ankara’ya ulaşabilen, oraya gidebilenler için geçerli. Peki, il halk kütüphaneleri, ilçelerdeki, okullardaki kütüphaneler, buralardaki eksiklerimizi nasıl gidereceğiz? Depolarda çürümekte olan kitaplarımızı nasıl kurtaracağız” diye konuştu.

Kültür Bakanlığı’nın verilerine değinen Özkan, bandrol üzerinde yüzde 30 azalma olduğunu söyledi. Özkan, “Hem kendi fikrimizde boğulma durumuyla karşı karşıyayız, diğer fikirlerin dile getirilmesinde, özgürlük ortamının oluşmasında bir büyük sorunumuz var, adaletsizlik var hem de buna bağlı olarak giderek azalan bir fikir dünyası, eser üretme anlayışımız var. Bunların önüne geçebilmenin iki tane yolu var. Adaletimizi yani öfkemizi giderecek olan şey adaletimizi büyütmek zorundayız. Adalet, bütçe adaletidir çalışanın, üretenin bütçeden hak ettiği payı almasıdır. Adalet, hepimiz için mutlu yaşamın kapısını açacak olan namerde muhtaç olmadan evimize gidebilme özgürlüğüdür. Eğer bu özgürlük elimizde yoksa adalet yok demektir” dedi.

“YASAL KUMAR, YASAL OLMAYAN KUMAR DİYE BİR ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ”

Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıklara değinen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Sizin rakamlarınıza göre yüzde 4 ama TÜİK’in diğer karşılaştırmalarına, çapraz rakamlara baktığımızda yüzde 10’a yaklaşan bir bağımlılık sorunumuz var. Bu sorunu yani ilkokullara inmiş olan bu sorunu ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı ofisi görmezden geliyor. Elbette ki kurullarınız var. Görmezden geliyor dediğim şu, bütçe anlamında. Bakın, size bir şey söyleyeceğim. Çaresizlik içinde anneler, çocuklar perperişan ne kaymakamlıktan ne valilikten ne belediyelerde biz dahil hiçbir karşılık bulamıyorlar. Biz bunu partiler üstü bir anlayışla ele almazsak bu felaket, bu volkan bizi boğacak. Dijital bağımlılık her aşamada aileler için bir felakettir. Ben diyorum yasal kumar, yasal olmayan kumar diye bir anlayış kabul edilemez. Bu bağımlılığın yasal tarafını da kesip atalım. Milli Piyango İdaresi’nin satışa çıkarttığı, oradan gelecek gelir diye gördüğünüz şeyleri, hükümetinizin işlettiği, özelleştirdiği, devrettiği her şeyi kaldıralım çocuklarımızın geleceğini kurtaralım. Yasa dışı kumar bağımlılığı, peki yasal olunca bir sorun olmuyor mu yani? Bununla mücadeleyi topyekun ele alalım. Gelin, bununla ilgili mücadelede bizim üstümüze hangi görev düşüyorsa biz de onu üstlenelim.”

“HESAP SORDUNUZ MU”

Özkan, “İletişim Başkanlığı, ‘PKK’lısınız’, ‘Hepiniz Apocusunuz’, bize 2023 kampanyasında montajlarla İletişim Başkanlığı bunu söyledi. Hesap sordunuz mu? Hayır. Şimdi ben size desem ki, ‘Siz PKK’lısınız, Apocusunuz’, yakışık alır mı? Almaz. Peki, niye bize söylerken yakışık alıyor? Onu yapan arkadaşla ilgili niye soruşturma açmadınız? Eşitsizlik, adaletsizlik öfkeyi doğurur ve adalet bekleyenlerin sürekli bekleyeceğine dair bir garantiniz yoktur. O nedenle, adaleti sağlayıp rehabilite etmek zorundasınız. Adalet yoksa rehabilitasyon yoktur” ifadelerini yer verdi.

“TASARRUF TEDBİRLERİ NEREDE”

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı’nın 2024 başlangıç ödeneğinin 11 milyon 717 bin lira olduğunu belirterek şunları söyledi.

“Harcama ne kadar biliyor musunuz yıl sonunda? 836 milyon lira, 71 kat daha fazla harcama yapılmış 2024 yılında. Başkanlığın tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için 2024 yılında ayırdığı ödenek 231 bin lira yani işte biliyorsunuz, işte yiyecek, içecek, kırtasiye vesaire ‘231 bin lira olabilir’ diyorsunuz fakat 2024 yılında ne kadar harcama olmuş? Ödeneğin tam bin 723 kat fazlası, bir daha tekrar ediyorum, ödeneğin, 231 bin liralık ödeneğin tam bin 723 kat daha fazlası 398 milyon liralık bir harcama almış, kırtasiye, enerji yiyecek, içecek. Peki, tasarruf tedbirleri nerede? Çünkü 2025 yılına bakıyorsunuz aynı manzarayla 2025 yılında da karşılaşıyorsunuz. Bütçeden ayrılan ödenek 635 bin lira, ilk altı ayda harcama 228 milyon lira 360 kat daha fazla. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, biz bunların tek tek, kalem kalem ne kadar kırtasiyeye, ne kadar enerjiye harcandığını görmek ve bilmek istiyoruz ve ‘Tasarruf tedbirleri nerede kaldı’ diye sormak istiyoruz.”

“İMAMOĞLU TUTUKLUYSA BU BÜTÇELER BU İMAJI DÜZELTMEYE YETMEZ”

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı’nın bütçesi başlangıç ödeneğinin 295 milyon lira, harcamanın 873 milyon lira olduğunu ve ciddi bir fark bulunduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Fark nereden kaynaklanıyor” sorusunu yöneltti.

Bakırlıoğlu, hizmet alımına ilişkin şunları kaydetti:

“Hizmet alımı, başlangıç ödeneği 6,9 milyon lira, 7 milyon lira 2024’te, harcama ne kadar biliyor musunuz? 252 milyon lira yani 36 kat fazla. Bu dairenin özelliği ne? Türkiye’nin tezlerini uluslararası alanda savunmak, Türkiye’nin marka ve imajını güçlendirmek. Bir nevi baktığınız zaman lobi faaliyetleri yapmak, 250 milyon lira bir ödenek ayrılmış burada. Ancak bu rakamlar yetmez, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bir ülkede seçilmiş bir milletvekili, Hatay Milletvekili Can Atalay AYM kararlarına rağmen hala mahkumsa, Tayfun Kahraman Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala mahkumsa hangi imajdan bahsediyorsunuz, hangi bütçeden bahsediyorsunuz? Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen halen tutukluysa bu bütçeler Türkiye’nin imajını ve marka değerini korumaya yetmez. Belediye başkanlarımız operasyonlarla alınıyorsa, kayyumlar atanıyorsa, Cumhurbaşkanı adayımız şu an tutukluysa bu bütçeler bu imajı düzeltmeye yetmez.”