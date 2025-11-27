İBB iddianamesinde büyük skandal! Yıllardır tutuklu olan Tayfun Kahraman'ı 'firari' dediler

İBB iddianamesinde büyük skandal! Yıllardır tutuklu olan Tayfun Kahraman'ı 'firari' dediler
Yayınlanma:
Gezi Direnişi ile ilgili davadan aldığı hapis cezası nedeniyle yıllardır cezaevinde olan Tayfun Kahraman, İBB iddianamesine giren fezlekede 'firari' olarak tanımlandı.

237 günde hazırlanan ve 3 bin 742 sayfadan oluşan İBB iddianamesine ilişkin fezlekeler UYAP sayfasına eklenmeye başlandı.

Eklenen fezlekelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Engin Deniz İpek'in haberine göre; yıllardır cezaevinde olan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman için fezlekede 'firari' yazıldı.

TUTUKLU TAYFUN KAHRAMAN İÇİN 'FİRARİ' YAZILDI

Emniyet tarafından dosyayla ilgili hazırlanan "Fezlekeli Tahkikat Evrakı'nın" ilk bölümünde yer alan 826 kişilik şüpheli listesinde, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman da yer aldı. Listenin 711. sırasında yer alan Kahraman'ın olduğu bölümün yanında Kahraman için "firar" yazılması dikkat çekti.

Ancak Kahraman’ın adı, bugüne kadar İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ve geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede yer almamıştı.

2022'DEN BU YANA CEZAEVİNDE

2019 yılında İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak göreve başlayan Kahraman, 25 Nisan 2022’de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

