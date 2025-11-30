İmamoğlu: Şimdi seferberlik, iktidar zamanı!
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu daha önce defalarca kapatılan sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeni bir mesaj yayımladı. Gündemdeki gıda zehirlenmeleri, kuraklık ve ekonomik sıkıntılara değinen İmamoğlu, "Sözü nefret, davranışı ötekileştirme olan; oy vermeyeni hain ve terörist ilan eden sevgisiz ve saygısız bir dil her yana yayılmış durumda" ifadelerini kullandı.
Mevcut AKP iktidarı düzenini 'kara düzen, ucube düzen' olarak niteleyen İmamoğlu, CHP'nin devam eden 39. Olağan Kurultayı sloganı olan 'iktidar zamanı' ifadesini kullandı.
"ŞİMDİ SEFERBERLİK, İKTİDAR ZAMANI!"
Ekrem İmamoğlu'nun hem güncel sorunlara değinip hem de Özgür Özel'in 'muhalefetteki son kurultay' olarak nitelediği kurultayın sloganını kullandığı son mesajı şu şekilde oldu:
Zehirleniyoruz. Suyumuz tükeniyor, topraklarımız çölleşiyor. Yoksullaşıyoruz. Özgürlüklerimiz hedef alınırken toplum tutsak alınıyor. Ülkemizi ve milletimizi dar bir koridora sıkıştıran, çaresiz ve dirençsiz bırakmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sözü nefret, davranışı ötekileştirme olan; oy vermeyeni hain ve terörist ilan eden sevgisiz ve saygısız bir dil her yana yayılmış durumda. Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek bizim ve milletimizin görevidir. Adalet, hürriyet, demokrasi ve Cumhuriyet için! Bolluk, bereket, liyakat ve refahın; mutlu, huzurlu ve umutlu bir geleceğin yolu için! Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi iktidar zamanı!