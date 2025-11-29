İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik: İlk seçimde CHP'yi iktidara taşıyacağız

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndan yeniden CHP'nin genel başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

CHP Kurultayı'nda en kritik gün! Özgür Özel bir yılda üçüncü kez genel başkan seçildi

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Özel'i kutladığını belirterek, "Eminim ki hep birlikte, yeni programıyla, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak; Türkiye’yi hak ettiği özgür, müreffeh ve güçlü geleceğe ulaştıracağız" dedi.

"İLK SEÇİMDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, tüm delegelerin oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i içtenlikle kutluyorum.

Bu zorlu dönemde önemli bir sorumluluk üstlenen Genel Başkanımıza başarılar diliyorum. @eczozgurozel

Eminim ki hep birlikte, yeni programıyla, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak; Türkiye’yi hak ettiği özgür, müreffeh ve güçlü geleceğe ulaştıracağız."