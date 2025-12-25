MSB'den İsrail açıklaması! "Bölgede gerilimi artıracak söylemler"

MSB'den İsrail açıklaması! "Bölgede gerilimi artıracak söylemler"
Yayınlanma:
Son dakika... İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın zirvesinin ardından MSB dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MSB, "İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında düzenlenen üçlü zirveye dair gelen sorular üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, zirve sonrası yapılan açıklamalar ve askeri iş birliği girişimlerinin dikkatle takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri işbirliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.”

"TÜRKİYE'NİN KKTC TAVRI NET VE DEĞİŞMEZDİR"

MSB, Türkiye’nin NATO müttefiki olarak Ege ve Doğu Akdeniz’de yapıcı diyalogdan yana olduğunu vurguladı. Ancak Yunanistan ve GKRY'nin attığı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ilişkin tutumun da net olduğu vurgulandı:

“Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır. Ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil; dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır.”

Son Dakika | MSB'den düşürülen İHA'lar hakkında açıklama! "Zafiyet bulunmamakta"Son Dakika | MSB'den düşürülen İHA'lar hakkında açıklama! "Zafiyet bulunmamakta"

Yunanistan basınında çıkan “TSK unsurlarının hava sahasını ihlal ettiği” yönündeki haberler hakkında da MSB’den açıklama geldi. Türkiye’nin Ege’deki uçuşlarının uluslararası hava sahasında yapıldığı vurgulandı:

“Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

