Trafik teröristlerinin yatacağı ceza belli oldu: Aracından inen bir daha düşünsün

11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle trafik kurallarında da ciddi değişiklikler oldu. Güvenlik sorunu haline gelen trafik tartışmaları ve saldırı vakaları ilişkin yasal düzenlemede sona gelindi.

Covid düzenlemesinde de cezaların değiştirilmesi gündeme gelen trafikteki o vakalar artık para cezasıyla sınırlı kalmayacak.

ARACINDAN İNEN BİR DAHA DÜŞÜNSÜN

Trafikte yaşanan tartışma ve kavgalara yönelik yeni yasa düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yaşama geçirilen düzenlemeye göre, trafikte yaşanan tartışmalar sırasında aracından inerek, bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen hapis ceza alacak.

TRAFİK TERÖRİSTLERİNİN YATACAĞI CEZA BELLİ OLDU

Yasa düzenlemesinde, bu yaptırım için, “Hukuka aykırı bir davranışla, kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran bir kişi, bir yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denildi.