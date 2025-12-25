Trafik teröristlerinin yatacağı ceza belli oldu: Aracından inen bir daha düşünsün

Trafik teröristlerinin yatacağı ceza belli oldu: Aracından inen bir daha düşünsün
Yayınlanma:
Son yıllarda sayısı artan trafikte yol kesme ve saldırı vakaları tepkilere neden olurken yasal düzenleme gündeme alınmıştı. Covid düzenlemesinde ele alınması beklenen cezada sona gelinirken o trafik teröristlerinin yatacağı ceza belli oldu. Artık aracından inen bir daha düşünsün...

11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle trafik kurallarında da ciddi değişiklikler oldu. Güvenlik sorunu haline gelen trafik tartışmaları ve saldırı vakaları ilişkin yasal düzenlemede sona gelindi.

Covid düzenlemesinde de cezaların değiştirilmesi gündeme gelen trafikteki o vakalar artık para cezasıyla sınırlı kalmayacak.

ARACINDAN İNEN BİR DAHA DÜŞÜNSÜN

Trafikte yaşanan tartışma ve kavgalara yönelik yeni yasa düzenlemesi yürürlüğe girdi.

trafik-teroristlerinin-yatacagi-ceza-belli-oldu-aracindan-inen-bir-daha-dusunsun-3.jpg

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yaşama geçirilen düzenlemeye göre, trafikte yaşanan tartışmalar sırasında aracından inerek, bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen hapis ceza alacak.

trafik-teroristlerinin-yatacagi-ceza-belli-oldu-aracindan-inen-bir-daha-dusunsun-2.jpg

TRAFİK TERÖRİSTLERİNİN YATACAĞI CEZA BELLİ OLDU

Yasa düzenlemesinde, bu yaptırım için, “Hukuka aykırı bir davranışla, kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran bir kişi, bir yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Türkiye
Güneş panelini tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti!
Güneş panelini tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti!
Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti
Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti
Dereden su yerine beton aktı! Hopa’da ıslahın gri yüzü
Dereden su yerine beton aktı! Hopa’da ıslahın gri yüzü