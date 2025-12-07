İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası: Yeri ve ismi bile hazır

AKP'nin siyasi ve çevrecilerin bütün itirazlarına rağmen inatla sürdürdüğü Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Proje güzergahında yer alan ve İstanbul Havalimanı’nı da içine alan geniş bölgede yeni bir ilçe kurulacağı öne sürüldü. İddiaya göre yeni ilçenin ismi ise, yıllardır bölge için kullanılan “Yenişehir” olacak.

Yenişehir’in kurulması halinde ilçe sınırlarının yeniden düzenleneceği ve mevcut ilçelere bağlı bazı mahallelerin bu yeni yapıya devredilebileceği ifade ediliyor.

Kanal İstanbul manzaralı arsalara Arapça ilan çıktı! Sazlıdere'de emlakçılar kolları sıvadı

Söz konusu ilçe kurulursa, İstanbul'daki ilçes sayısı da 39'dan 40'a yükselecek.

Kanal İstanbul projesinden bir kısım

15 MAHALLE İLÇEYE BAĞLANACAK

Yine bir başka iddiaya göre ise, yeni kurulacak olan ilçeye, ilk etapta Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı mahalleleri de dahil toplam 15 mahalle bağlanacak.

Kanal İstanbul'a mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı: Hukuken çökmüştür

Listenin kalan kısmının ise planlama dosyasında yer aldığı, ancak resmi açıklama yapılmadan tüm detayların paylaşılmadığı ifade edildi.

Yeni ilçe iddiasıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.