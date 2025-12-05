Kanal istanbul manzaralı arsalara Arapça ilan çıktı! Sazlıdere'de emlakçılar kolları sıvadı

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Sazlıdere havzasında, Kanal İstanbul Projesi'nin köprülerinden biri olduğu ifade edilen Sazlıdere Köprüsü ve sosyal konut projelerinin inşaatı sürüyor. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı olan Sazlıdere Köprüsü pazarlama malzemesi olarak kullanılmaya başlandı.

SAZLIDERE'DE EMLAKÇILAR KOLLARI SIVADI

Sazlıdere Köprüsü’nü ‘Yenişehir kuruluyor’ başlığıyla pazarlayan emlakçılar, arsaların metrekaresini 6 bin liraya satılığa çıkardı.

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre; imar gelen arsalara “Kanal İstanbul’u panoramik olarak görür. Ek olarak Hadımköy sanayinin yanı başında... Kaçmaz kupon arsa, detaylar için arayınız” şeklinde pazarlanırken, tapu durumu ise hisseli olarak açıklandı. İlanda, Rönesans Holding’in yaptığı paralı otoyolun köprüsü de kullanıldı.

KANAL İSTANBUL MANZARALI ARSALARA ARAPÇA İLAN ÇIKTI!

İlanlar, Arapça olarak da yayınlandı. Dikkat çeken bir başka ilan ise zemin üzeri 14 katlı imarlı arsaydı. Bu arsa ticaret ve konut alanı olarak imar aldı. 200 metrekarelik alan için bir metrekare fiyatı 8 bin 750 lira olarak belirlendi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned’in kurduğu ‘Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim şirket, 2018’de kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahındaki 44 bin 702 metrekare araziyi satın almıştı.

Şu anda tutuklu bulunan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, inşaatlara karşı açılan davaları kazanacaklarını vurgulayarak “Danıştay kararından sonra buradaki konutlar meşru olmayacak. Para ödeyenler de mağdur olacak” demişti.

SOSYAL KONUTLAR İHTİYAÇ SAHİBİNE DEĞİL YATIRIMCIYA PAZAR OLDU

İktidar, Kanal İstanbul bölgesindeki konutlar için ‘sosyal konut yapıyoruz’ dese de bitimine 10 ay kaldığı belirtilen konutlar ilan sitelerinde şimdiden satışa çıktı. Borçları ile birlikte satılan bu konutlar için 1-2 milyon TL nakit isteniyor ve kalan taksitleri de alıcıların ödemesi bekleniyor. Böylece daireler 3 milyon TL’ye mal oluyor. Bölgedeki emlakçılar, “Şu anda 2 milyon TL nakit çıkartıp üstüne de oturmadığı evin taksitlerini ödeyebilecek bir dar gelirli yok. Bizi sürekli yatırımcılar arıyor. Bu evler teslim edildiği an 7-8 milyon TL’ye satılmak için satın alınıyor” dedi.