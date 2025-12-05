Kanal istanbul manzaralı arsalara Arapça ilan çıktı! Sazlıdere'de emlakçılar kolları sıvadı

Kanal istanbul manzaralı arsalara Arapça ilan çıktı! Sazlıdere'de emlakçılar kolları sıvadı
Yayınlanma:
İSKİ’nin ‘yapılaşmaya izin verilmemektedir’ tabelalarının ardında İstanbul'un içme suyu havzasında inşaat sahasına dönen Sazlıdere'de emlakçılar kolları sıvadı. Satışlara başlayan emlakçılar Kanal istanbul manzaralı arsalara Türkçe ve Arapça ilan çıktı!

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Sazlıdere havzasında, Kanal İstanbul Projesi'nin köprülerinden biri olduğu ifade edilen Sazlıdere Köprüsü ve sosyal konut projelerinin inşaatı sürüyor. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı olan Sazlıdere Köprüsü pazarlama malzemesi olarak kullanılmaya başlandı.

SAZLIDERE'DE EMLAKÇILAR KOLLARI SIVADI

Sazlıdere Köprüsü’nü ‘Yenişehir kuruluyor’ başlığıyla pazarlayan emlakçılar, arsaların metrekaresini 6 bin liraya satılığa çıkardı.

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre; imar gelen arsalara “Kanal İstanbul’u panoramik olarak görür. Ek olarak Hadımköy sanayinin yanı başında... Kaçmaz kupon arsa, detaylar için arayınız” şeklinde pazarlanırken, tapu durumu ise hisseli olarak açıklandı. İlanda, Rönesans Holding’in yaptığı paralı otoyolun köprüsü de kullanıldı.

kanal-istanbul-manzarali-arsalara-arapca-ilan-cikti-sazliderede-emlakcilar-kollari-sivadi-3.jpg

KANAL İSTANBUL MANZARALI ARSALARA ARAPÇA İLAN ÇIKTI!

İlanlar, Arapça olarak da yayınlandı. Dikkat çeken bir başka ilan ise zemin üzeri 14 katlı imarlı arsaydı. Bu arsa ticaret ve konut alanı olarak imar aldı. 200 metrekarelik alan için bir metrekare fiyatı 8 bin 750 lira olarak belirlendi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned’in kurduğu ‘Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim şirket, 2018’de kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahındaki 44 bin 702 metrekare araziyi satın almıştı.

Şu anda tutuklu bulunan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, inşaatlara karşı açılan davaları kazanacaklarını vurgulayarak “Danıştay kararından sonra buradaki konutlar meşru olmayacak. Para ödeyenler de mağdur olacak” demişti.

kanal-istanbul-manzarali-arsalara-arapca-ilan-cikti-sazliderede-emlakcilar-kollari-sivadi.jpg

SOSYAL KONUTLAR İHTİYAÇ SAHİBİNE DEĞİL YATIRIMCIYA PAZAR OLDU

İktidar, Kanal İstanbul bölgesindeki konutlar için ‘sosyal konut yapıyoruz’ dese de bitimine 10 ay kaldığı belirtilen konutlar ilan sitelerinde şimdiden satışa çıktı. Borçları ile birlikte satılan bu konutlar için 1-2 milyon TL nakit isteniyor ve kalan taksitleri de alıcıların ödemesi bekleniyor. Böylece daireler 3 milyon TL’ye mal oluyor. Bölgedeki emlakçılar, “Şu anda 2 milyon TL nakit çıkartıp üstüne de oturmadığı evin taksitlerini ödeyebilecek bir dar gelirli yok. Bizi sürekli yatırımcılar arıyor. Bu evler teslim edildiği an 7-8 milyon TL’ye satılmak için satın alınıyor” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Türkiye
Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Personel maaşlarının ödendiği bilgisayarları da aldılar
Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Personel maaşlarının ödendiği bilgisayarları da aldılar
ÖSYM duyurdu: YDS/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: YDS/2 sonuçları açıklandı
İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı
İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı