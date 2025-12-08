'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

AFAD verilerine göre, Antalya'da sabah saat 03.00 sıralarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yerin 28.25 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.

Son dakika | Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN HALK TV'YE AÇIKLAMA

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ilk depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede daha büyük deprem beklemediğini, olursa şaşıracağını açıklamıştı.

halktv.com.tr'ye konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, o sözlerine açıklık getirdi. Kastetttiği deprem büyüklüğünün 6.7 dolayında olduğuna dikkat çeken Ercan, "O boyutta bir deprem beklemiyorum burada. Hala aynı görüşteyim" dedi.

BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI MI YAŞANIYOR?

Peş peşe gelen 2 korkutan sarsıntının ardından "deprem fırtınası" değerlendirmelerine de değinen Ercan, şunları söyledi:

"(deprem fırtınası) Hayır değil. Buradaki depremler, Kızıldeniz'in açılması sonucunda Afrika ana karası, Ege Denizi ve Anadolu'nun altına doğru yaklaşık 10 milyon yıldır, 17 dereceyle bir dalma göstermesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu dalma batma kuşağının olduğu yerde Anadolu'yu tosluyor. Anadolu'ya toslamasının sonucunda Toros Dağları oluşmuştur. Ve burada bir gerginlik birikmesine neden oluyor. Bu gerginlik birikmesinin tamamen boşalması olayıdır.

Dolayısıyla büyük bir deprem olması durumunda, o çok katlı ve temeli çok sığ olan yapılarda, işte bu mağaraların göçüntüsüyle birlikte hasarlar artabilir. Yani umarım Antalya'da çok büyük bir deprem olmaz. Ben öyle bir beklenti içinde değilim. Ama bu işin bir yemini yok. Ama öyle bir beklenti içinde değilim. Olursa da şaşırırım.

SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Bölgedeki hareketliliğin süreceğini belirten Ercan, "Bunlar gayet olağan. Dün akşam başlayan yaklaşık 4, 4.5, 4.9 büyüklüğündeki depremler Van'da, Antalya'da, Batı Anadolu'da, Girit kuşağında, Kütahya'da, Sındırgı'da da oldu. Ama bunlar Türkiye'ye göre normal. Yani olağanüstü bir durum yok" diye konuştu.

2026 YILINDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YOLDA

Bir kez daha Türkiye'nin deprem gerçeğini hatırlatan Ercan, konum vererek 2026 yılında 6 ile 7 arasında bir deprem beklediğini konusunda uyardı.

Ercan, "Bana göre 2026, Türkiye orta büyük bir deprem görmeye hazır olması gerekiyor. Orta büyüklükteki deprem 6 ile 7 arasında bir depremdir. Yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33 olasılıkla Batı Anadolu'da, yüzde 13 oranında da Doğu Anadolu kırığı üzerinde böyle bir deprem bekliyoruz" dedi.

Ercan, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: