Son dakika | Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 13.21'de yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Serik ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 28.25 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
SABAH SAATLERİNDE DE SARSILMIŞTI
Kentte sabah saat 03.00 sıralarında korkutan bir deprem daha meydana geldi.
Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin yaklaşık 21 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AHMET ERCAN 'DAHA BÜYÜK DEPREM OLURSA ŞAŞIRIRIM' DEMİŞTİ
Antalya'yı gece saatlerinde sarsan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır. Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım" demişti.