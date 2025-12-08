Son dakika | Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem

Son dakika | Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya'da, çevre illerden de hissedilen şiddetli bir deprem yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu duyurdu. Merkez üssü ise Serik ilçesi olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 13.21'de yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Serik ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 28.25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE DE SARSILMIŞTI

Kentte sabah saat 03.00 sıralarında korkutan bir deprem daha meydana geldi.

Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin yaklaşık 21 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AHMET ERCAN 'DAHA BÜYÜK DEPREM OLURSA ŞAŞIRIRIM' DEMİŞTİ

Antalya'yı gece saatlerinde sarsan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır. Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Türkiye
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı