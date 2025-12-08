Son dakika | Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem

Antalya'da, çevre illerden de hissedilen şiddetli bir deprem yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu duyurdu. Merkez üssü ise Serik ilçesi olarak kaydedildi.