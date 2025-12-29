23 gündür yaşam savaşı veriyordu: İnşaattan düşen işçiden acı haber

23 gündür yaşam savaşı veriyordu: İnşaattan düşen işçiden acı haber
Yayınlanma:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın beşinci katından düşerek ağır yaralanan ve 23 gündür tedavi gören 26 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde, 5 Aralık tarihinde acı bir iş kazası yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Demir, 1’inci Güler Sokak'ta bulunan bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışırken dengesini kaybetti ve beşinci kattan aşağı düştü.

23 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Özgür Demir, burada yoğun bakım altına alındı ve tedavisine başlandı. Doktorların tüm müdahalelerine ve 23 gün boyunca süren tedavilere rağmen Demir, hayatını kaybederek yaşam mücadelesini yitirdi.

Dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti! Set işçisinin ailesi konuştu: Hiçbir belgede yazmıyordu ama şirket bize ‘düştü’ dediDövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti! Set işçisinin ailesi konuştu: Hiçbir belgede yazmıyordu ama şirket bize ‘düştü’ dedi

Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İşçinin ölümüyle sonuçlanan bu kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
Üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı
Üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı
Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır
Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır