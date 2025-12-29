23 gündür yaşam savaşı veriyordu: İnşaattan düşen işçiden acı haber

Gemlik ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde, 5 Aralık tarihinde acı bir iş kazası yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Demir, 1’inci Güler Sokak'ta bulunan bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışırken dengesini kaybetti ve beşinci kattan aşağı düştü.

23 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Özgür Demir, burada yoğun bakım altına alındı ve tedavisine başlandı. Doktorların tüm müdahalelerine ve 23 gün boyunca süren tedavilere rağmen Demir, hayatını kaybederek yaşam mücadelesini yitirdi.

Dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti! Set işçisinin ailesi konuştu: Hiçbir belgede yazmıyordu ama şirket bize ‘düştü’ dedi

Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İşçinin ölümüyle sonuçlanan bu kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.