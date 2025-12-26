Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki bir peynir üretim tesisinde kalorifer kazanının patlaması sonucu yaralanan 6 kişiden biri olan Taner Erkul, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Bintaş Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir peynir üretim tesisinde dün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kalorifer kazanından kaynaklandığı belirlenen patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, içeride bulunan 6 işçi yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olayın ardından ambulans helikopter ve sağlık ekipleriyle Diyarbakır’daki tam teşekküllü hastanelere sevk edilen yaralılardan Taner Erkul, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Erkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan diğer 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Peynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntülerPeynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntüler

TESİS YERLE BİR OLDU

Patlamanın şiddeti, tesisin duvarlarının yıkılmasına ve binada büyük çaplı hasar oluşmasına neden oldu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çermik Kaymakamı Adem Karataş, yetkililerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve teknik soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı