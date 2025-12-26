Peynir fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Bintaş Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir peynir üretim tesisinde dün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kalorifer kazanından kaynaklandığı belirlenen patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, içeride bulunan 6 işçi yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olayın ardından ambulans helikopter ve sağlık ekipleriyle Diyarbakır’daki tam teşekküllü hastanelere sevk edilen yaralılardan Taner Erkul, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Erkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan diğer 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Peynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntüler

TESİS YERLE BİR OLDU

Patlamanın şiddeti, tesisin duvarlarının yıkılmasına ve binada büyük çaplı hasar oluşmasına neden oldu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çermik Kaymakamı Adem Karataş, yetkililerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve teknik soruşturma sürdürülüyor.