Devrilen tır küle döndü: Sürücü son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Osmaniye'de TAG Otoyolu üzerinde kontrolden çıkıp devrilen bir tır alev aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sürücü olaydan son anda yara almadan kurtulurken, tır kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrilerek yandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ VE ALEV ALDI

Kaza, akşam saatlerinde Mamure Tren İstasyonu mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 AAC 452 plakalı ve ıslak mendil yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi ve ardından alev aldı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ ARAÇTAN ATTI

Alevlerin hızla tırın çekici bölümünü sarması üzerine sürücü, kendisini aracın dışına atmayı başardı ve yanmaktan son anda kurtuldu.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALDE, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında TIR'ın çekici bölümü tamamen yandı, dorsesinde ise ağır hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

