Tomruk yüklü tır devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tomruk yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu 38 yaşındaki sürücü Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında akşam saatlerinde tomruk yüklü bir TIR, trafik kazası sonucu devrildi ve kazada sürücü hayatını kaybetti.

TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya, 38 yaşındaki Mehmet Küçükbaş'ın kullandığı 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü TIR karıştı. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükbaş'ın cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için morga kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedenini araştırmak üzere yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:DHA

