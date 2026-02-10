Tomruk yüklü tır devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında akşam saatlerinde tomruk yüklü bir TIR, trafik kazası sonucu devrildi ve kazada sürücü hayatını kaybetti.

TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya, 38 yaşındaki Mehmet Küçükbaş'ın kullandığı 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü TIR karıştı. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'da iş makinesi devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükbaş'ın cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için morga kaldırıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü istinat duvarından araziye devrildi: Yaralılar var!

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedenini araştırmak üzere yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.