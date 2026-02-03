Van'da iş makinesi devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekiplerini taşıyan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van-Ağrı kara yolunda meydana geldi.

YOĞUN SİS VE KAR KAZAYA NEDEN OLDU

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne ait 65 ACY 748 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, Demircik Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü yolda refüje çarpan iş makinesi, çarpmanın şiddetiyle devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla yönlendirildi. Ancak olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan 2 personelin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karla mücadele çalışmaları sırasında meydana gelen bu elim kaza sonrası Van-Ağrı kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat sürdürülüyor.