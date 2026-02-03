Van'da iş makinesi devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da iş makinesi devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Van’ın Çaldıran ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten Karayolları’na ait kar küreme aracının, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle devrilmesi sonucu 2 personel hayatını kaybetti.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekiplerini taşıyan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van-Ağrı kara yolunda meydana geldi.

YOĞUN SİS VE KAR KAZAYA NEDEN OLDU

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne ait 65 ACY 748 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, Demircik Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü yolda refüje çarpan iş makinesi, çarpmanın şiddetiyle devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla yönlendirildi. Ancak olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan 2 personelin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ovacık'ta dev kar kütlesi jandarma aracının üstüne düştü: 2 yaralıOvacık'ta dev kar kütlesi jandarma aracının üstüne düştü: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karla mücadele çalışmaları sırasında meydana gelen bu elim kaza sonrası Van-Ağrı kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Türkiye
Saray'dan yeni Anayasa açıklaması! "Epeyce mesafe aldık"
Saray'dan yeni Anayasa açıklaması! "Epeyce mesafe aldık"
Meğer çocukken de geçinemiyormuş: Ali Sabancı bavulla kaçak getirtip satıyormuş
Meğer çocukken de geçinemiyormuş: Ali Sabancı bavulla kaçak getirtip satıyormuş
Kabloyla bağladıkları kadına cinsel istismarda bulundular! Dehşete düşüren sosyal medya tuzağı
Kabloyla bağladıkları kadına cinsel istismarda bulundular! Dehşete düşüren sosyal medya tuzağı