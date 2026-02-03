Ovacık'ta dev kar kütlesi jandarma aracının üstüne düştü: 2 yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, artan hava sıcaklıkları ve sağanak yağışın etkisiyle çatılarda biriken kar kütleleri tehlike saçmaya başladı. İlçe merkezinde hareket halindeki bir jandarma aracının üzerine düşen dev kar kütlesi, 2 askeri personelin yaralanmasına neden oldu.

ARACIN TAVANI ÇÖKTÜ

Olay, kar yağışının en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. Park halindeyken hareket etmeye başlayan jandarma aracının üzerine, bir binanın çatısından büyük bir kar kütlesi düştü. Çarpmanın şiddetiyle aracın tavanı çökerken, ön camı da tamamen dağıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Araçta yaralanan 2 jandarma personeli, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ovacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Personellerin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çatıdaki karların düşme riskine karşı ilçe genelinde teyakkuza geçildi. Jandarma ve belediye ekipleri, riskli binaların önüne güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı.