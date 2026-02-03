Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

İstanbul başta olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonda Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi Tanya Kara, Limter-İş Genel Başkanı İleri Devrim Yurtsever, Polen Ekoloji’den Cemil Aksu, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı'ndan (BEKSAV) Ruşa Sabur, Gazeteci Pınar Gayıp ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) MYK üyesi Berfin Polat’ın da aralarında bulunduğu 96 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de MLKP'ye operasyon: 18 gözaltı

Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) da operasyon düzenlendiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda sosyalist kurum temsilcisi ve aktivist yer alıyor.

YERLİKAYA: MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde MLKP’ye yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, 22 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 96 kişinin gözaltına alındığını duyurdu:

"İstanbul merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 96 şüpheliyi yakaladık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İEM TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin; Silahlı Terör Örgütünün, basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Örgütün “Gençlik yapılanmaları, Basın ve Propaganda yapılanmaları, içerisinde faaliyet yürüttükleri, Örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği, Örgütün 30. Yıl kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, Örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatıldı. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Savcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Savcılığın aktardığına göre 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, SGDF, SKM, KAKTUS, KGÖ, KKÖ, ETHA, LÖB, BEKSAV, ve EHB'nin "Terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları" olduğu iddia etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında açıklamalarda bulunan bir kısım örgüt mensuplarının beyanları, terör örgütüne yönelik yapılan daha önceki operasyonlarda ele geçirilen ve incelenen dijital materyallerde örgütün Merkezi Komitesinde yer alan şahısların katıldığı Google Meet isimli program üzerinde yapılan tespitler, alınan MASAK ve HTS raporlarına göre terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi), KAKTUS GENÇ KADIN DERNEĞİ, KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü), KKÖ (Komünist Kadın Örgütü), ETHA (Etkin Haber Ajansı), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfi) ve EHB (Ezilenlerin Hukuk Bürosu) isimli yapılarında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 110 şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bugün itibarıyla eşzamanlı olarak tatbik edilmek üzere yakalama, gözaltı ile Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde arama ve bulunabilecek suç unsurlarına el konulması talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZALTINA ALINAN BAZI İSİMLER

İlke TV'nin haberine göre; gözaltına alınanların bazı kişilerin isimleri de şöyle:

Gözaltına alınanların isimleri şöyle