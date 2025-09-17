İzmir'de MLKP'ye operasyon: 18 gözaltı
İzmir merkezli olarak 3 ilde, silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP üyelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere 12 Eylül tarihinde baskın düzenledi.
İzmir'in yanı sıra iki ilde daha gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)