Ağrı'da yolcu otobüsü istinat duvarından araziye devrildi: Yaralılar var!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak araziye devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SANAYİ KAVŞAĞI'NDA KAZA

Kaza, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı mevkiinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kavşak yakınındaki bir istinat duvarından aşağıya, boş araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen otobüsteki yaralıları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza oluşmaması için güvenlik önlemleri alırken, otobüsün devrilme nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Otobüsün istinat duvarını nasıl aştığı ve sürücü hatası olup olmadığı araştırılıyor.

